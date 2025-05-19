Из Домодедово увеличат число рейсов в Волгоград, Казань и Сочи

Авиакомпания, являющаяся базовым перевозчиком аэропорта Домодедово, объявила о запуске дополнительных рейсов в Волгоград, Казань и Сочи в преддверии сезона отпусков. Информацию сообщает официальный канал подмосковного аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

С 12 июня частота полетов в Казань увеличится: к вечернему рейсу добавится утренний с вылетом из Домодедово в 10:45 по мск. В Волгограде также с 12 июня будет введен дополнительный дневной рейс с вылетом в 16:35.

В Сочи, с 13 по 29 июня будут осуществляться дополнительные рейсы по пятницам, субботам и воскресеньям, а с 30 июня к ним добавятся рейсы по понедельникам и средам. Самолеты будут вылетать из Москвы в 22:05 и возвращаться обратно в 06:20.

Билеты на новые рейсы доступны для покупки на сайте аэропорта и авиакомпании.

Анна Гречко