В Крыму без света остались почти 15 тысяч жителей

Около 14,9 тыс. жителей Ялты и Симферополя остались без электроснабжения из-за масштабного технологического сбоя в сетях. По данным Министерства топлива и энергетики Крыма, авария обесточила 91 трансформаторную подстанцию и затронула 6,9 тыс. точек поставки электроэнергии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аварийные бригады ГУП РК «Крымэнерго» приступили к восстановительным работам. Ранее сообщалось, что в Симферополе из-за аварии без света остались около 4 тыс. абонентов. Отключения затронули 21 улицу, шесть переулков, а также территории садоводческих объединений (СОТ и СПК) «Дружба».

Власти не называют точную причину инцидента.

Анна Гречко