Пермский выставочный оператор сменил название

ООО «Выставочное объединение “Пермская ярмарка”» сменило название. Сейчас эта компания называется «Про Экспо» (PRO EXPO). Изменения в ЕГРЮЛ внесены 16 мая, свидетельствуют данные «СПАРК-Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Гендиректор и владелец ООО Сергей Климов пояснил «Ъ-Прикамье», что переименование юридически завершило процесс перехода на новый бренд, под которым оператор организует выставки и мероприятия уже несколько лет. При этом от исторического бренда «Пермская ярмарка» компания не отказывается, но использовать его оператор намерен по необходимости.

Компания PRO EXPO ранее была известна как объединение «Пермская ярмарка» (по названию юридического лица). В последние годы старейший выставочный оператор Прикамья арендовал помещения в ТЦ «Карусель», построенном X5 Retail Group в 2015 году. В ноябре 2022 года «Пермская ярмарка» покинула помещения экспоцентра, так как весь ТЦ у Х5 выкупила структура краевых властей (Корпорация развития Пермского края) и сменила условия аренды. Власти региона стали сами управлять зданием по шоссе Космонавтов, 59, и проводить выставки. Комплекс назвали конгрессно-выставочным центром «Пермь Экспо».

Объединение «Пермская ярмарка» переименовали в PRO EXPO (этот бренд использовался при проведении мероприятий за пределами региона с 2021 года). Компания сосредоточилась на проведении выставок на арендуемых площадках в Перми, Екатеринбурге и Новосибирске. Организация сократила число мероприятий в Перми. К примеру, в 2024 году в перечень выставок, проведенных PRO EXPO в столице Пермского края, не вошли экспозиции «Арт-Пермь», «Народные промыслы», «Антикварный салон» и другие. Согласно сайту PRO EXPO, в план мероприятий оператора на 2025 год вошли 11 выставок, среди которых четыре пермские: «Агротехнологии», «Металлообработка. Металлургия», «Образование и карьера» и «Здравоохранение Прикамья». Остальные форумы компании, посвященные разным видам промышленности и медицины, состоятся в Екатеринбурге, Новосибирске и Краснодаре.

В 2024 году ООО «Про Экспо» получило 370,9 млн руб. выручки, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя 2023 года (212,4 млн руб.). Объем чистой прибыли компании вырос в 2,7 раза — до 80,6 млн руб.