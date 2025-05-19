А я студента узнаю по QR-коду

Электронные документы, подтверждающие статус студентов, будут внедрены во всех вузах страны. Правительство поддержало соответствующий законопроект, разработанный группой депутатов. С прошлого года в 174 университетах уже проводится пилотный проект с электронными студенческими билетами в формате QR-кода, который генерируется на портале «Госуслуг». Предлагается расширить эксперимент на все учебные заведения. Вузы, опрошенные “Ъ”, сообщили, что начали переводить документы в электронный формат еще несколько лет назад по собственной инициативе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ утвердила проект положительного отзыва (есть у “Ъ”) на поправки к закону «Об образовании», предполагающие введение электронных студенческих билетов и зачеток во всех среднеспециальных учебных заведениях и вузах.

Согласно законопроекту, который внесла в Госдуму межфракционная группа депутатов, правительство разработает порядок, согласно которому образовательные организации будут предоставлять данные о студенческих билетах и зачетках в электронном виде с 1 сентября.

Депутаты ссылаются на промежуточные результаты правительственного эксперимента, который проводится в 174 вузах (всего их около 1 тыс.) с апреля 2024 года. Студенты могут получить подтверждение своего статуса при помощи «Госуслуг» (для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись) в формате QR-кода. Его можно предъявить, к примеру, при покупке проездного билета, при посещении музеев, спектаклей и концертов, для прохода на территорию колледжа (или университета) или для отслеживания успеваемости. С учетом полученного опыта депутаты предлагают внедрить электронные документы для всех студентов. Правительство готово поддержать законопроект, отмечая, что его реализация может «оказать влияние на доходы или расходы бюджетов».

“Ъ” поинтересовался в вузах, есть ли у них практика применения электронных документов. В МИСИС рассказали, что университет уже является участником пилотного проекта. «Студенческий офис передает данные тех, у кого подтверждена учетная запись на "Госуслугах", для размещения в профиле обучающегося на портале. Внутри вуза студенты используют электронный пропуск, который доказывает факт обучения и является аналогом студенческого билета. За пределами чаще всего требуется именно бумажный студенческий билет, так как не все внешние организации адаптировались под электронный формат»,— говорят в вузе.

В Государственном университете управления планируют ввести электронный студенческий билет с нового учебного года.

В пресс-службе РУДН сообщили, что применяют двойной формат: электронный билет студента встроен в мобильное приложение университета и используется в QR-коде или NFC для прохода в университет через турникеты.

Проректор по учебной работе РГСУ Янина Шимановская рассказала, что вуз перевел студенческие билеты в электронный формат еще в 2019 году. «Каждое 1 сентября у обучающегося имеется автоматически сгенерированный студенческий билет, в который нужно только подгрузить фотографию. Тем самым университет не тратит время и средства на закупку бланков, не собирает фотографии в бумажном формате и не затягивает выдачу документов»,— рассказали в вузе. Однако там отмечают, что с таким форматом могут возникнуть проблемы: например, при предъявлении его в регионах для покупки билетов по льготному проезду и при предъявлении контролерам. «Не все транспортные службы принимают электронный студенческий билет, так как инструкции этих ведомств предписывают предъявление бумажного формата»,— объясняет Янина Шимановская.

В РАНХиГС в электронном формате пока существуют только зачетки, студенты пользуются обычными студенческими билетами, но пройти на территорию кампуса можно по отельному QR-коду.

«В условиях цифровизации и большего запроса от студентов на онлайн-взаимодействие мы, безусловно, видим необходимость во внедрении такого решения,— отмечает проректор академии Павел Клепинин.— Но было бы странно отбирать обратно действующие бумажные студенческие, ведь они со временем органически выйдут из использования. Студентам будет проще получать социальные услуги — это точно позволит всегда иметь под рукой документ, показывающий, что он учится в вузе».

Полина Ячменникова