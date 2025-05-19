Застройщик просит кирпича

Один из известных региональных производителей кирпича — завод «Меакир», расположенный в Березниках, сменил собственника. Ранее предприятие, основанное в 1989 году, контролировалось компаниями «Пермнефтересурс» и «ТД „Нефтетехснаб“», а сейчас перешло под контроль СГ «Развитие». Крупный застройщик и производитель стройматериалов купил «Меакир» в рамках расширения мощностей. По данным «Ъ-Прикамье», сумма сделки составила 250–300 млн руб. Кирпич завода «Развитие» будет использовать на своих объектах и продавать. По словам экспертов, конструктив многоквартирных жилых домов в стране все чаще возводят в монолитно-каркасном исполнении. С использованием кирпича реализуется не так много проектов, как раньше. Несмотря на это, данный рынок есть и продолжит существовать в дальнейшем.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК АО «Меакир» Фото: ВК АО «Меакир»

Один из крупнейших региональных строительных холдингов — группа «Развитие» — стал владельцем кирпичного завода «Меакир». Как сообщили «Ъ-Прикамье» в «Развитии», группа получила контроль над березниковским предприятием в рамках инвестиционного предложения, купив 100% акций акционерного общества. Сумма сделки сторонами не раскрывалась, но, по данным «Ъ-Прикамье», она колеблется в пределах 250–300 млн руб.

Гендиректор АО «Меакир» Валерий Россахацкий отметил, что «Развитие» на протяжении многих лет было одним из покупателей продукции завода. «Вхождение АО „Меакир“ в состав группы оцениваю позитивно: для компании это профильный вид бизнеса, и в наше совместное будущее я смотрю оптимистично»,— подчеркнул господин Россахацкий.

Председатель совета директоров СГ «Развитие» Алексей Раев назвал приобретение кирпичного завода «Меакир» логическим продолжением развития холдинга и обратил внимание на расширение производственных возможностей группы. «В составе СГ „Развитие“ уже есть участок нерудных материалов, завод „ЖБИ Стройиндустрия“, выпускающий широкую линейку железобетонных изделий. Готовится к запуску линия по производству труб из сшитого поли­этилена под торговой маркой HIPEX. Кирпич завода „Меакир“ будет использоваться на строительных объектах нашей группы, а также реализовываться на рынке»,— обратил внимание Алексей Раев. По его словам, строительная группа продолжит его модернизацию.

АО «Меакир», зарегистрированное в Березниках в 1989 году, выпускает кирпич с 2002 года. Уставный капитал — 103,5 млн руб. Основные акционеры — ООО «Перм­нефтересурс» (28,9%, компанией владеют Самвел Антонян и Владимир Карслян), ООО «ТД „Нефтетехснаб“» (29,7%, компанией владеет Валентина Полшкова). Сейчас АО «Меакир» — одно из ведущих предприятий по производству кирпича в Прикамье с долей на региональном рынке 35%. Предприятие имеет два месторождения глин, выпускает более 32 млн условных штук кирпича в год. В его ассортименте 12 наименований кирпича (лицевой, рядовой кирпич). По итогам 2023 года АО получило 386,7 млн руб. выручки. Продукция поставляется на объекты девелопмента края, применяется при строительстве соцучреждений. Покупателями кирпича «Меакир» являются промпредприятия Верхнекамья и других территорий региона.

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела 28 домов общей площадью более 280 тыс. кв. м. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли. В конце 2023 года стало известно о приобретении группой завода «ЖБИ Стройиндустрия». В 2024 году собственники холдинга получили контроль над 50% в уставном капитале «Первой нерудной компании», добывающей и производящей песчано-гравийную смесь на русловых месторождениях. Производить трубы из сшитого полиэтилена «Развитие» будет на площадке «ЖБИ Стройиндустрия».

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин назвал «Меакир» давно работающим, стабильным предприятием. По его мнению, для группы «Развитие» этот актив является профильным, но для глубокой оценки сделки надо хорошо знать состояние технологического процесса на «Меакире», его финансовое состояние и другие показатели. «Если при многоэтажном жилищном строительстве из кирпича изготавливаются несущие конструкции, этот метод ощутимо дороже монолитно-каркасного домостроения. Поэтому сейчас кирпич используется в основном для возведения малоэтажных зданий либо для заполнения наружных стен в монолитном домостроении»,— отметил гендиректор «Пермглавснаба». Долгое время использовать газобетон по сравнению с кирпичной кладкой стен было ощутимо дешевле, но сейчас, исходя из конъюнктуры рынка, ценовая разница между этими двумя материалами стала не такой значительной. Поэтому многие застройщики стали применять кирпич для кладки стен, пояснил Владимир Занин. Несмотря на то что кирпич в последние годы не столь активно используется в многоэтажном строительстве, этот рынок есть и будет в дальнейшем, резюмировал глава «Пермглавснаба».

Руководитель департамента маркетинга застройщика ПМД Артем Савельев подчеркнул, что по современным тенденциям конструктив многоквартирных жилых домов в стране все чаще возводят в монолитно-каркасном исполнении. С использованием кирпича в девелопменте реализуется не так много проектов, как раньше. Это связано в том числе с себестоимостью строительства. Каркас с несущими стенами из кирпича наиболее эффективен для мало- и среднеэтажных зданий не более шести этажей, без сложных подвалов и подземных парковок. «Это материал, который меньше подвержен усадке, имеет хороший индекс звукоизоляции. Кирпич в качестве межквартирных стен используется также в пермских девелоперских проектах классов „бизнес“, „комфорт плюс“»,— уточнил Артем Савельев. Собеседник отметил, что у СГ «Развитие» есть ЖК с фасадами из кирпича — это «Дом на Анри», «Balance», «Прайм» и прочие. «Может быть, у группы есть план унифицировать продукт и строить новые дома с фасадами из лицевого кирпича, произведенного «Меакиром»,— предполагает руководитель департамента маркетинга ПМД.

Евгения Ахмедова