Капитал процентного плавания

Крупнейшие банки торопятся зарегистрировать выпуски субординированных облигаций с плавающей ставкой, которые можно выпустить до 1 июля 2025 года. Банк «Дом.РФ» зарегистрировал такой выпуск долговых бумаг, ранее подобные решения приняли Альфа-банк и ВТБ. Привлеченные таким образом средства идут в расчет капитала. Ограничением для потенциальных инвесторов является высокий номинал облигации — 100 млн руб., в десять раз выше обычного. Такие бумаги обладают низкой ликвидностью, однако она компенсируется высокой ставкой, которая может превышать ключевую на 5 процентных пунктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

19 мая банк «Дом.РФ» сообщил, что зарегистрировал в ЦБ выпуск семилетних субординированных облигаций номиналом 100 млн руб. В настоящее время у банка в обращении находится два выпуска субординированных облигаций — со сроком погашения в 2033 и 2035 годах на сумму 22 млрд руб. Объем нового выпуска субординированных облигаций и ставка купона пока не разглашаются. «Дальнейшее решение по размещению будет приниматься исходя из потребностей организации и рыночной конъюнктуры»,— пояснили в банке.

Банк «Дом.РФ» по итогам первого квартала занимал десятое место по активам в рейтинге «Интерфакса» (3,5 трлн руб.). Собственный капитал на 1 апреля составлял 0,33 трлн руб. Чистая прибыль по итогам первого квартала достигла 9,8 млрд руб. Субординированные облигации (суборды) учитываются при расчете капитала банка.

Впрочем, эксперты исходя из обнародованных параметров ожидают, что размещение выпуска состоится в ближайшее время. Дело в том, что у банка «Дом.РФ» есть зарегистрированный и неразмещенный выпуск субордов, но с номиналом 10 млн руб. По мнению участников рынка, регистрировать новый выпуск банку пришлось потому, что в декабре прошлого года ЦБ разрешил выпускать субординированные облигации с плавающей ставкой, превышающей ключевую ставку ЦБ не более чем на 5 процентных пунктов. До этого доходность субординированных облигаций была ограничена 15%, и такая доходность не находила спроса на рынке. Но для того чтобы у бумаг была плавающая ставка, их номинал должен равняться 100 млн руб., и разместить их на этих условиях можно только до 1 июля 2025 года.

Два месяца назад решение о выпуске аналогичных субординированных облигации принял Альфа-банк — семилетние рублевые бумаги с номиналом 100 млн руб. запланированы в объеме 46 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 марта). Однако пока размещения не произошло. Также на прошлой неделе ВТБ объявил о запуске процедуры «рублификации» валютных субординированных облигаций (см. “Ъ” от 14 мая). Восемь выпусков вечных субординированных облигаций, номинированных в долларах США ($2,78 млрд) и евро (€0,36 млрд), будут трансформированы в вечные рублевые субординированные облигации. Как пояснили в банке, это решение связано с тем, что в 2024 году ЦБ внедрил новое регулирование открытой валютной позиции банков, которое предусматривает существенное лимитирование «волатильности базового капитала путем включения в расчет бессрочных субординированных инструментов».

При этом, по оценке экспертов, ставка может быть и ниже предельной, разрешенной ЦБ. Гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков отмечает, что 100 млн руб.— слишком большой объем для облигации. Поэтому число инвесторов будет явно небольшим. «Если предположить, что размещение будет рыночным, то при текущих условиях ставка купона была бы ключевая ставка Банка России плюс 3–4 процентных пункта (24–25% годовых.—“Ъ”)»,— оценивает господин Третьяков.

Максим Буйлов, Виталий Гайдаев