В мэрии Соликамска меняется куратор социальных вопросов

Как стало известно «Ъ-Прикамье», новым замглавы администрации Соликамского муниципального округа, курирующим социальные вопросы, станет руководитель правового управления Татьяна Желудовская. По данным «Ъ-Прикамье», завтра она будет представлена коллективу. Госпожа Желудовская работает в мэрии с января этого года. До работы на муниципальной службе она трудилась помощником Соликамского городского прокурора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

Прежний куратор социальных вопросов в администрации Соликамска Елена Белкина на прошлой неделе покинула пост. Она являлась старожилом в мэрии, работав в ней со времен главы Соликамска Алексея Федотова.

Напомним, в прошлом году в мэрии Соликамска сменился руководитель – мэра Евгения Самоукова сменил глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Из состава заместителей главы прежней администрации в должности осталась только Инна Тонких, курирующая административные вопросы.