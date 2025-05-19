Налоговая прошлась по ПВЗ

Налоговая заинтересовалась владельцами пунктов выдачи заказов. Некоторые предприниматели стали получать уведомления о вызове в налоговую службу из-за подозрений в уклонении от уплаты страховых взносов, пишут «Ведомости». По данным издания, проверки затронули в первую очередь бизнесменов, которые управляют двумя и более ПВЗ, но официально не оформляют сотрудников. В одних случаях сотрудники ФНС сначала приходили для беседы с персоналом, а затем вносили предпринимателей в списки нарушителей. В других правонарушения фиксировались с помощью «анализа движения денежных средств» по счетам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Неоформленный официально персонал ПВЗ — действительно распространенное явление, говорит владелец сети пунктов выдачи Артем Бобцов: «Налоговая собрала с крупнейших маркетплейсов данные по выплатам на пункты выдачи, пришла на каждый пункт, проверила по каждому ИП и взяла в работу список ИП, в которых нет хотя бы одного трудоустроенного сотрудника. А если у ИП или у ООО есть кассовые аппараты, которые стоят на учете в налоговой, то там смотрят по принципу, что количество сотрудников не должно быть меньше количества касс. Если в ИП оформлен один сотрудник, он не может работать одновременно на пяти кассах.

Это сложная ситуация, поскольку в 90% ПВЗ сотрудники не оформлены. Потому что если официально оформить людей и платить за них все 47% налогов, то деятельность 80% пунктов выдачи заказов станет нерентабельной, и они закроются. Потребуются какие-то финансовые меры со стороны маркетплейса, потому что финансового резерва в экономике ПВЗ, чтобы оформлять штат сотрудников, платить за них полную зарплату и полные налоги, просто нет. Средний заработок пункта выдачи заказов составляет на сегодняшний день по московскому региону 45 тыс. руб. Это чистый доход. Есть пункты выдачи, которые почти ничего не зарабатывают, которые зарабатывают больше, а есть довольно много убыточных пунктов, поскольку сети ПВЗ на сегодняшний день раздуты.

Средняя ставка сотрудника в смену составляет 3 тыс. руб., фонд оплаты труда (ФОТ) — 90 тыс. руб. в месяц. Если платить ФОТ полностью официально и платить с него все налоги, то у вас дополнительная налоговая нагрузка составит порядка 40 тыс. руб., а у вас всего ПВЗ зарабатывает 45 тыс. руб. ПВЗ, которые зарабатывают мало либо не зарабатывают ничего, закроются сразу.

Половина из тех пунктов, которые рентабельны, будут вынуждены закрыться в течение полугода, потому что эту налоговую нагрузку они просто не выдержат».

В пресс-службе Wildberries завили “Ъ FM”, что владельцы ПВЗ заранее предупреждены о таких проверках. Поэтому на работе отделений это не скажется. «Ведомости» уточняют, что инспекторы рассчитывают примерное количество персонала, исходя из режима работы пункта, а затем выносят вердикт. Помимо опроса самих бизнесменов, налоговая также требует еще и представить расчеты по страховым взносам и по форме 6-НДФЛ за прошлый год. Владельцы ПВЗ находятся в трудном положении, но и у государства есть мотивы для борьбы за бюджетные деньги, говорит основатель «Клуба партнеров на маркетплейсах» Илья Бухарин:

«Для налоговой тревожным звонком является то, что у предпринимателя должны быть наемные сотрудники, иначе он не может соблюдать график работы пункта выдачи заказов, а это семь дней в неделю без выходных и 12 часов в сутки. Предпринимателям без привлеченных сотрудников пришли уведомления. Многие дали пояснения, никаких санкций или штрафных мер не вводилось.

Если налоговая плотно возьмется за контроль трудоустройства в ПВЗ, то, конечно, это скажется на маржинальности пунктов, потому что в большинстве точек сотрудники нетрудоустроенные, зарплату получают буквально в конвертах. Это делается для того, чтобы хоть как-то находиться на грани безубыточности, потому что большая часть пунктов балансирует в пределе. Но точку зрения налогового органа тоже можно понять. Пунктов выдачи заказов сейчас порядка 80 тыс., и это очень большое недопоступление в бюджет».

С 1 января Роструд начал вести реестр работодателей, которые уклоняются от оформления трудового договора или подменяют трудовые отношения гражданскими. По данным Минтруда, к концу прошлого года 6,5 млн человек работали без трудового оформления. При этом за последние три года удалось легализовать более 2 млн работников. В первом квартале этого года показатель достиг 150 тыс. человек.

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Леонид Пастернак