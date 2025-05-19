Финская таможня предложила приоткрыть границу с Россией для эксперимента

Финские таможенные службы обеспокоены закрытием границы с Россией, которое вызывает существенные дополнительные расходы. Как сообщает телеканал Yle со ссылкой на данные таможенной службы и Helsingin Sanomat, ежемесячные расходы из-за перевода персонала с восточной границы в другие регионы страны достигают от €150 тыс. до €200 тыс.. Общие дополнительные затраты в связи с закрытием границы оцениваются примерно в €450 тыс. ежемесячно.

Перемещенные сотрудники таможни, ранее работавшие на восточной границе, почти два года находятся в командировках в портах и аэропортах других регионов Финляндии, а также выполняют удалённые задачи, такие как оформление таможенных деклараций. Глава таможенной службы Сами Ракшита отметил необходимость принятия долгосрочного решения — либо об открытии границы, либо о ее постоянном закрытии, подчеркнув, что терпение персонала не безгранично.

Главный представитель профсоюза таможенников Яри Ниеминен выступил с предложением рассмотреть возможность открытия хотя бы одного пограничного пункта пропуска для снижения расходов и улучшения ситуации с персоналом.

Ранее в апреле 2024 года Государственный совет Финляндии решил оставить российскую границу закрытой на неопределенный срок, ссылаясь на рост угрозы незаконной миграции. Это решение вызвало протесты среди русскоязычного населения Финляндии, которые обратились к финскому правительству с требованием отменить ограничение и восстановить движение через границу.