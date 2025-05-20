«Единая Россия» разгромила оппозицию на выборах в распущенную гордуму Ревды

На досрочных выборах в городскую думу Ревды (Свердловская область), которая была распущена 26 февраля по инициативе «Единой России» (ЕР), 19 из 20 мест получили единороссы. Еще один мандат достался кандидату от ЛДПР.

Полномочия предыдущего созыва, в котором ЕР изначально контролировала только половину голосов, а оставшиеся делили КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (шесть и четыре мандата соответственно), были досрочно прекращены из-за затяжного конфликта между депутатами и городской администрацией. Как ранее сообщал “Ъ”, оппозиция пять раз подряд блокировала принятие поправок к уставу о превращении Ревды из городского округа в муниципальный.

По данным свердловского избиркома, явка на досрочные выборы превысила 30%. При этом почти половина проголосовавших пришли на участки досрочно: в период с 10 по 17 мая проголосовало 15,6% избирателей. В КПРФ заявили, что это свидетельствует об использовании ЕР «административного ресурса». «Мы не считаем легитимным процесс выборов, потому что состав думы сформирован фактически из одной партии и не отражает реальных настроений жителей Ревды»,— заявил “Ъ” первый секретарь свердловского обкома Компартии Александр Ивачев.

Анна Капустина, Екатеринбург