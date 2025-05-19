Россия обсуждает с Китаем условия безвизового режима

Между Россией и Китаем действует механизм поездок организованных туристических групп от пяти человек на безвизовой основе. Им воспользовалось более 1 млн туристов из обеих стран, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков. Теперь, добавил он, условия безвизовых путешествий планируется смягчить. Группам из трех человек могут разрешить приезжать без визы, а сам срок пребывания на этих условиях продлят почти вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«С МИД Китая ведем переговоры по улучшению условий таких поездок. Например, можно будет совершить безвизовое путешествие семьей или компанией от трех человек, а максимальный срок поездки увеличится как минимум в 1,5 раза»,— рассказал господин Вахруков на сессии «Мосты дружбы: сотрудничество России и Китая в туризме» Российско-Китайского форума.

По его словам, за 2024 год Россию посетили 1,1 млн туристов из КНР. Это почти двукратный прирост, подчеркнул замминистра. На популярность направления указывает и то, что с момента запуска единой электронной визы ею воспользовалось свыше 400 тыс. китайских путешественников.

По безвизовому механизму активно работает Дальний Восток, уточнил Дмитрий Вахруков. Особенно он отметил развитие инфраструктуры Хабаровского края. Там готов новый международный терминал аэропорта, строятся гостиницы, базы отдыха и глэмпинги, а также запущен крупный горнолыжный курорт «Хехцир».

Подробнее о безвизовом режиме в КНР — в материале «Ъ» «Китай “открывает” транзитный хаб».