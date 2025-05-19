На железных «конях»
В Ростове-на-Дону велопарад в восьмой раз собрал тысячи горожан
В столице Дона в восьмой раз состоялся Ростовский велопарад. Воскресным утором тысячи горожан собрались на Театральной площади мегаполиса для того, чтобы ярко и бодро, «с ветерком» прокатиться по весенним улицам и показать хорошую физическую подготовку. А главное — с пользой провести выходной с близкими, друзьями и единомышленниками. Общая протяженность маршрута составила 20 км. Подробности — в галерее «Ъ-Ростов».
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