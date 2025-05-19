В Туапсе открылся первый в России питомник субтропических растений

Первый в России питомник реликтовых и субтропических растений открылся на территории школы №11 в Туапсе. Об этом в своем Telegram-канале. сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Бойко Фото: Telegram-канал Сергея Бойко

Соглашение о запуске проекта подписали управляющий директор Туапсинского морского торгового порта Алексей Рыкованов, директор Субтропического научного центра РАН Алексей Рындин, председатель Общественной палаты округа Микаэл Аракелов и глава округа Сергей Бойко.

После церемонии открытия ученики школы вместе с депутатом Законодательного собрания Краснодарского края Александром Джеусом и Сергеем Бойко высадили 30 саженцев Гинкго Билоба. С учетом прошлогодних насаждений во дворе учебного заведения теперь растут 60 таких деревьев.

«Мы вместе реализовали важный проект федерального уровня для наших детей, чтобы они учились беречь природу и заботиться о всем живом»,— отметил глава Туапсинского округа, выразив благодарность Туапсинскому морскому торговому порту, Русскому географическому обществу (РГО) и Законодательному собранию края.

Ранее сообщалось, что питомник для выращивания субтропических растений планировали разместить на территории рекультивированного полигона в Адлерском районе на площади 7 га.

Анна Гречко