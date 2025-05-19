Вэнс передал папе римскому Льву XIV приглашение Трампа посетить США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс передал первому американском папе римскому Льву XIV послание, в котором президент Дональд Трамп и первая леди приглашают понтифика посетить Соединенные Штаты. Это произошло во время встречи господина Вэнса с папой в Ватикане в понедельник, сообщает агентство Associated Press (AP).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джей Ди Вэнс и папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Reuters, Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters Джей Ди Вэнс и папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Reuters, Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters

«Состоялся обмен мнениями по некоторым текущим международным проблемам, в ходе которого прозвучал призыв к соблюдению норм гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к урегулированию путем переговоров между вовлеченными сторонами»,— сообщили в Ватикане по итогам их встречи (цитата по AP).

Как сообщили в офисе вице-президента США, господин Вэнс подарил папе копию двух книг святого Августина — «О граде Божьем» и «О христианской доктрине». Он также вручил футболку Chicago Bears с именем папы на ней. Папа Лев XIV, в свою очередь, вручил американскому вице-президенту бронзовую скульптуру с надписью на итальянском «Мир — это хрупкий цветок» и книгу с изображениями папских апартаментов в Апостольском дворце.

Анастасия Домбицкая