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Вэнс передал папе римскому Льву XIV приглашение Трампа посетить США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс передал первому американском папе римскому Льву XIV послание, в котором президент Дональд Трамп и первая леди приглашают понтифика посетить Соединенные Штаты. Это произошло во время встречи господина Вэнса с папой в Ватикане в понедельник, сообщает агентство Associated Press (AP).

Джей Ди Вэнс и папа римский Лев XIV

Джей Ди Вэнс и папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Reuters, Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters

Джей Ди Вэнс и папа римский Лев XIV

Фото: Vatican Media / В­Simone Risoluti / Reuters, Vatican Media / В­Simone Risoluti / Handout / Reuters

«Состоялся обмен мнениями по некоторым текущим международным проблемам, в ходе которого прозвучал призыв к соблюдению норм гуманитарного и международного права в зонах конфликтов и к урегулированию путем переговоров между вовлеченными сторонами»,— сообщили в Ватикане по итогам их встречи (цитата по AP).

Как сообщили в офисе вице-президента США, господин Вэнс подарил папе копию двух книг святого Августина — «О граде Божьем» и «О христианской доктрине». Он также вручил футболку Chicago Bears с именем папы на ней. Папа Лев XIV, в свою очередь, вручил американскому вице-президенту бронзовую скульптуру с надписью на итальянском «Мир — это хрупкий цветок» и книгу с изображениями папских апартаментов в Апостольском дворце.

Анастасия Домбицкая

Фотогалерея

Интронизация папы римского Льва XIV

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Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Папа римский Лев XIV

Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Фото: Remo Casilli / Reuters

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

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Лев XIV (в миру Роберт Превост) возглавил Римско-католическую церковь по итогам конклава, который завершился 8 мая

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Торжественная литургия в соборе Святого Петра знаменует официальное начало папства нового главы Римско-Католической Церкви

Фото: Matteo Ciambelli / Reuters

Папа римский Лев XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Верующие приветствуют понтифика на площади Святого Петра в Ватикане

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На интронизацию папы прибыли делегации из 156 стран и международных организаций, включая глав около 30 государств. Среди гостей — вице-президент США Джей Ди Вэнс с супругой и госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа римский Лев XIV на церемонии интронизации

Фото: Alessandro Garofalo / Reuters

На площади присутствуют более 150 иностранных делегаций

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Понтифик проехал на папамобиле по площади Святого Петра

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Священнослужители и верующие возле статуи Святого Петра в Ватикане

Фото: Remo Casilli / Reuters

Священнослужители на церемонии интронизации папы римского Льва XIV

Фото: Remo Casilli / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Yara Nardi / Reuters

Папа римский Льва XIV на церемонии интронизации

Фото: Remo Casilli / Reuters

На церемонию пришли до 250 тыс. человек

Фото: Vincenzo Livieri / Reuters

Папа римский Лев XIV во время инаугурационной мессы

Фото: Yara Nardi / Reuters

Кардинал Луис Антонио Тагле надевает Кольцо Рыбака на палец папы Льва XIV

Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters

Инаугурационная месса папы римского Льва XIV

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

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