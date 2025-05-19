Россия намерена обжаловать углеродный механизм ЕС в ВТО

Россия подала иск в ВТО по вопросу пограничного корректирующего углеродного механизма (ПКУМ). По мнению российской стороны, механизм существенно ограничивает доступ на рынок ЕС. Таким образом организация пытается переложить свои проблемы на другие государства и сохранить рынок неконкурентным способом, заявили в Минэкономразвития.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Реальные цели ЕС — оградить свои отрасли от добросовестных иностранных производителей и решить проблемы собственной неэффективности. ЕС пытается навязать всему миру стандарты, которые выгодны только Брюсселю»,— заявил министр экономического развития Максим Решетников (цитата по сайту Минэкономразвития).

По его словам, еще на стадии разработки ПКУМ Россия предупреждала о несоответствии механизма базовым нормам ВТО. В их числе запрет на ограничение импорта и сотрудничество при взаимно благоприятных условиях. Министр уточнил, что ПКУМ, несмотря на санкции, затрагивает интересы российских производителей, поскольку распространяется на всю цепочку производства товаров.

На первом этапе спор может быть урегулирован в течение 60 дней. Если стороны не достигнут соглашения, то Россия сможет передать спор на рассмотрение третейской группы — трех экспертов из правительственных или неправительственных специалистов.

Пограничный корректирующий углеродный механизм действует с октября 2023 года в рамках «зеленой сделки». В рамках него с 2026 года на многие товары, импортируемые в ЕС, введут особый налог. Предполагается, что он компенсирует разницу при производстве внутри ЕС и ввозе из других стран.

Екатерина Отрашкевич