Сын за отца в ответе

Сын бенефициара ГК «Рассвет» Рашита Багаутдинова — Карим Багаутдинов — хочет рассчитаться с кредиторской задолженностью своих родителей и компании «Мегастройсервис» на общую сумму около 1 млрд руб. Кредиторы сомневаются в финасовых возможностях Багаутдинова-младшего закрыть долги. Суды, рассматривая соответствующие ходатайства Карима Багаутдинова, пришли к противоречивым выводам. В деле Рашита Багаутдинова его сыну было отказано в выплате долга, в деле матери к процессу привлекли Росфинмониторинг, а по делу «Мегастройсервиса» суды двух инстанций разрешили рассчитаться с кредиторами. Юристы не исключают, что заявления о намерении погасить задолженность может быть связана с попыткой затянуть банкротные процессы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кредитору компании «Мегастройсервис» — ООО «Строительная компания „Дим“» — не удается помешать Кариму Багаутдинову погасить задолженность банкрота. 12 марта арбитражный суд Башкирии поддержал заявление господина Багаутдинова о намерении выплатить кредиторам «Мегастройсервиса», который контролировал его отец Рашит Багаутдинов, более 288 млн руб. Полагая, что у Карима Багаутдинова нет финансовой возможности погасить задолженность, «Дим» обратился в апелляционную инстанцию. Как следует из постановления от 16 мая, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение нижестоящего суда в силе.

ООО «Мегастройсервис», по данным Kartoteka.ru, было образовано в 2001 году в Уфе, но после перерегистрировался в подмосковных Люберцах. Владельцем компании являлся бенефициар группы компаний «Рассвет» Рашит Багаутдинов — отец Карима Багаутдинова. Помимо «Мегастройсервиса», который владел земельными участками в Демском районе Уфы, Рашит Багаутдинов, в том числе через членов своей семьи, контролировал компании «Крона» (возводила ЖК «Серебряный ручей» в Деме), ООО «Специализированный застройщик „Томстрой“», которое застраивало Люберцы, ООО «УКС «Монолитстрой» (девелопер бизнес-центра «Салават Юлаев» в Уфе), кирпичный завод «Амстрон» и так далее.

В октябре 2024 года «Мегастройсервис» был признан банкротом. Общая кредиторская задолженность превышает 288 млн руб. Стоимость активов компании, по данным на 2023 год, оценивалась в 130 млн руб. Основное имущество — право аренды земельного участка общей площадью 2,6 га и недвижимость общей площадью 3,4 тыс. кв. м. Рашит Багаутдинов, его супруга Лия и сын Тимербулат также признаны банкротами.

Против удовлетворения заявления Карима Багаутдинова о погашении задолженности выступило ООО «Специализированный застройщик «ОктябрьскСтройЗаказчик». Компания обратила внимание, что Багаутдинов выступил с намерениями закрыть не только долги «Мегастройсервиса» на 288 млн руб., но и задолженность своих родителей: Рашита Багаутдинова на 590 млн руб. и Лии Багаутдиновой на 100 млн руб. При этом, отметил «ОктябрьскСтройЗаказчик», Карим Багаутдинов не раскрывает происхождение средств. Он добавил, что согласно данным ФСБ, Рашит Багаутдинов в июне 2019 года улетел в Германию и в Россию, где МВД объявило его в розыск, не возвращался.

Карим Багаутдинов владеет ООО «Амстрон — Технология», которая «не сдает налоговую отчетность, есть риск финансовой неопределенности, у компании нет основных средств, чистые активы отрицательные, зафиксирован убыток, высокая вероятность банкротства». Поэтому, резюмировал представитель кредитора, деньги, которыми Багаутдинов-младший планирует рассчитываться с кредиторами «могут быть получены преступным путем». При этом, кредитор не исключил, что основной целью заявления о погашении задолженности может быть «затягивание рассмотрения дела и воспрепятствование реализации имущества должника».

Суд первой инстанции не поддержал претензии «ОктябрьскСтройЗаказчика». Он отметил, что закон «О несостоятельности» позволяет третьим лицам погашать долги банкрота. Удовлетворяя ходатайство Карима Багаутдинова, суд первой инстанции обязал его перечислить сумму кредиторской задолженности «Мегастройсервиса» на специальный счет до 28 марта.

«Строительная компания „Дим“» в апелляционной инстанции повторила доводы «ОктябрьскСтройЗаказчика», но также не нашла поддержки. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд предложил дождаться поступления денег на специальный счет, а затем с помощью Росфинмониторинга проверить их происхождение.

Конкурсный управляющий «Мегастройсервиса» Дмитрий Молин вчера сообщил Ъ, что деньги от господина Багаутдинова на спецсчет не поступили.

Найти контакты Карима Багаутдинова не удалось.

В феврале арбитражный суд в рамках банкротства Рашита Багаутдинова отказал Багаутдинову-младшему в намерении погасить задолженность отца. В этом судебном процессе суд, в частности, отметил, что «заявителем не представлены доказательства наличия финансовой возможности произвести погашение требований кредиторов в размере более 500 млн. рублей». Жалобу Карима Багаутдинова апелляционная инстанция планирует рассмотреть 23 июня.

В банкортном деле Лии Багаутдиновой суд привлек к процессу Росфинмониторинг. Ближайшее заседание назначено на 2 июня.

«Решения судов в целом соответствуют преобладающей судебной практике. Но этот механизм, когда третье лицо якобы намерено погасить задолженность иногда используют недобросовестно, например, с целью отсрочить проведение торгов имущества банкрота,— отметила старший юрист Forward Legal Арпине Пирумян. — В данном случае Карим Багаутдинов денежные средства не внес. Поэтому нельзя исключать, что у него не было этого намерения изначально».

Булат Баширов