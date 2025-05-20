Мира, согласия и образования

По данным «Ъ», у мэрии Уфы возникли претензии к строительной компании, принадлежащей депутату горсовета Руслану Зайнуллину и Духовному управлению мусульман Башкирии. Городские власти считают, что компания «Ар-Рахман» кроме жилых комплексов должна построить возле мечети Ар-Рахим школу на 900 учащихся. Администрация предложила застройщику прописать эти условия в допсоглашении к договору о развитии территории, однако девелопер контактировать с мэрией отказался. Это дало властям повод обратиться в арбитражный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Квартал вокруг мечети Ар Рахим застроят многоэтажками

Фото: Максим Чегодаев Квартал вокруг мечети Ар Рахим застроят многоэтажками

Фото: Максим Чегодаев

Арбитражный суд Башкирии 26 июня рассмотрит иск администрации Уфы к ООО «Ар-Рахман» — застройщику квартала между улицами Коммунистической и Мингажева и проспектом Салавата Юлаева. Как узнал «Ъ», мэрия предлагает компании подписать дополнительное соглашение к договору о развитии территории, прописав в нем безвозмездную передачу муниципалитету школы на 900 мест.

Застройка территории возле строящейся мечети Ар-Рахим на въезде в Уфу должна была начаться в 2015 году, когда администрация заключила договор с Духовным управлением мусульман Башкирии (за право застройки ДУМ РБ заплатил 56,9 млн руб.).

По проектам планировки и межевания, в квартале должен был появиться «Межконфессиональный квартал мира и согласия» с ЖК на 514 квартир. Также предполагалось строительство детсада и гостиницы. Общая стоимость проекта оценивалась в 5 млрд руб. Застройщиком выступало ООО «Алтын курай» (фирма принадлежала функционерам ДУМ РБ)

Мэрия рассмотрела планировочную документацию в 2017 году (с просрочкой в полтора года) и отправила ее на доработку. Полуторагодичная пауза заставила ДУМ РБ обратиться в арбитражный суд, который продлил договор о развитии территории до 2025 года. В июне 2024 года установлен новый срок — конец 2029 года.

В 2024 году права на застройку территории были переуступлены ООО «Ар-Рахман», а в конце года сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев утвердил разработанные компанией проекты планировки и межевания территории площадью 10 га. В квартале должны появиться 12 домов высотой от 14 до 30 этажей, пятЬ подземных паркингов на 932 машино-места и школа на 900 учащихся.

ООО «Ар-Рахман» зарегистрировано в марте 2024 года в Уфе. Соучредителями компании с уставным капиталом 10 тыс. руб. являются депутат горсовета Уфы от ЛДПР Руслан Зайнуллин (46,7%), Духовное управление мусульман Башкирии (25%), уфимский предприниматель Дмитрий Король (17,9%) и компаньон последнего по ряду фирм Александр Дегтев (10,4%). Финансовые показатели компании в 2024 году были нулевыми. В марте 2025 года «Ар-Рахман» получил право на разработку планировочной документации для застройки квартала, ограниченного улицами Менделеева, Посадской, Мингажева, Бехтерева, Ветошникова, Сочинской.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе мэрии, передача соцобъектов в муниципальную собственность является обязанностью застройщика по договору развития территории. В администрации утверждают, что в адрес «Ар-Рахмана» направлено письмо об исполнении условий договора, а также предложение подписать дополнительное соглашение о передаче школы городу.

«Однако указанное письмо оставлено без ответа и удовлетворения. Мэрия считает данное поведение застройщика уклонением от исполнения принятых на себя обязательств по договору, в связи с чем обратилась в арбитражный суд Республики Башкортостан для понуждения его к заключению дополнительного соглашения»,— рассказали в пресс-службе.

К разбирательствам в качестве третьих лиц привлечены главное управление архитектуры администрации Уфы и прокуратура Башкирии.

Гендиректор ООО «Ар-Рахман» Руслан Зайнуллин рассказал «Ъ», что пока не может комментировать ситуацию, а оценкой искового заявления занимаются юристы.

Адвокат юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле полагает, что правомерность требований мэрии может быть обоснованной только в случае, если в договоре о развитии территории уже прописаны обязательства застройщика. «Учитывая, что, скорее всего, застройщик получил столь привлекательный участок земли для застройки на определенных условиях – как правило, как раз за счет взятия на себя обязательств по строительству определенной социальной инфраструктуры, — можно предположить, что требования администрации справедливы»,— рассказал господин Шицле.

По его мнению, у «Ар-Рахмана» не так много вариантов, чтобы уклониться от обязательств. Наиболее реалистичным юрист видит попытку доказать, что власти не выполнили встречные обязательства. «Но такие встречные обязательства и факт их неисполнения должны быть представлены и доказаны, а это куда более сложно в рассматриваемом кейсе»,— резюмировал юрист.

Идэль Гумеров