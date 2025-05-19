Хинштейн: все курские школы будут оборудованы тревожными кнопками

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что все образовательные и социальные учреждения региона будут оборудованы тревожными кнопками. Такую меру глава региона ввел после того, как в январе 2025 года в школу №54 в Курске ворвался подросток с молотком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @hinshtein Фото: @hinshtein

После нападения на школу в регионе был создан Координационный совет частной охранной деятельности. Он курирует работу по усилению безопасности в социально значимых объектах региона. Отчитываясь о работе совета в Telegram-канале, господин Хинштейн сообщил, что тревожной сигнализацией в регионе оборудованы 738 образовательных организаций, из них 153 находятся в приграничье. Кроме того, в курской школе №62 оборудованы четыре тревожные кнопки и установлены 112 камер. Проведены ли такие же мероприятия в школе, подвергшейся нападению,— не сообщается.

«Директором Росгвардии поставлена задача обеспечить кнопками тревожной сигнализации все социальные, медицинские и образовательные учреждения, а также кареты скорой помощи Курской области»,— написал господин Хинштейн в Telegram-канале.

ЧП в школе №54 Курска произошло около 8:00 мск. Нападавший — бывший ученик школы. Он вбежал в здание, разбил окно в коридоре и стекло входной двери, после чего выбежал на улицу. При входе он бросил сумку, в которой были два ножа и бутылка с жидкостью для розжига. После произошедшего курские Росгвардия, МВД и МЧС проведут проверки безопасности во всех среднеобразовательных учреждениях Курска. Господин Хинштейн, посетив школу, заявлял, что местные власти сделают из произошедшего «серьезные выводы».

Полина Мотызлевская