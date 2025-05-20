Бигтех разросся поглощениями

Крупнейшие российские IT-компании за три года увеличили оборот на 95%, до 6,7 трлн руб. Участники рынка среди драйверов роста отмечают импортозамещение, увеличение сделок M&A, а также поддержку со стороны государства. Эксперты считают, что благодаря новым государственным программам рост продолжится, но в более скромном темпе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Суммарная выручка топ-100 крупнейших российских IT-компаний за три года увеличилась на 95%, до 6,7 трлн руб., говорится в исследовании агентства Smart Ranking, с которым ознакомился “Ъ”. По сравнению с 2023 годом рост составил примерно 41%. При этом, отмечается в исследовании, на первую десятку в рейтинге (среди них VK, «Яндекс», «Ростелеком», «ИКС Холдинг» и др.) пришлось 70% всей суммарной выручки. Среди драйверов роста аналитики отмечают заполнение освободившихся ниш после ухода западных компаний из РФ, популяризацию экосистем, а также повышенное количество сделок слияний и поглощений (M&A). По последнему показателю IT-рынок за последние три года лидирует: всего за период было проведено 43 сделки M&A на сумму $10,64 млрд, или 19,6% от всех сделок в таком формате.

Общий оборот РВБ (объединенной компании Wildberries и Russ, шестое место по приросту выручки рейтинга Smart Ranking) в сегменте e-commerce в России по итогам 2024 года превысил 4,1 трлн руб., говорят в компании. Это на 60% больше по сравнению с оборотом Wildberries по итогам 2023 года. Помимо реализации товаров этот показатель также включает поступления за оказанные услуги — например, рекламные и финансовые.

Выручка Ozon по итогам 2024 года увеличилась на 45%, до 616 млрд руб., за счет увеличения выручки от оказания услуг и роста процентных доходов финтеха, говорит представитель Ozon (3-е место). «Основными факторами роста выручки в 2024 году стали IT-инфраструктура и информационная безопасность»,— говорит представитель «ИКС Холдинга» (1-е место по приросту выручки за три года). По прогнозу представителя Т1 (8-е место), в 2025 году рост выручки компании продолжится, но с замедлением темпа: «Это обусловлено постепенным насыщением спроса на отечественное ПО в ключевых отраслях (финансы, ритейл, госсектор)».

Рост отечественной IT-отрасли в период 2022–2024 годов связан с реализацией российскими компаниями программ импортозамещения, считает партнер технологической практики «ТеДо» Артем Семенихин. «После ухода западных IT-игроков незакрытой оказалась мультимиллиардная доля рынка, что привело к взрывному росту и развитию как лидеров отрасли, так и новых игроков»,— подчеркивает он. Однако, отмечает господин Семенихин, российские компании еще не закрыли потребности рынка в специализированном программном обеспечении (ПО), в особенности в инженерных областях, в том числе систем для проектирования самолетов и кораблей. «Создание российских аналогов таких систем — довольно сложный процесс, а внутренний спрос не обеспечивает стабильную экономическую модель для их производителей»,— говорит он.

Из всех ста компаний только одиннадцать являются публичными, поэтому можно ожидать увеличения выхода технологических компаний на IPO, говорит директор «Акселератора ФРИИ» (Фонд развития интернет-инициатив) Дмитрий Калаев. Однако, отмечает он, при текущей ключевой ставке в 21% интерес к выходу на биржу у компаний невысокий, и рынок ожидает снижения ставки до 10%.

Помимо импортозамещения, партнер практики сопровождения сделок консалтинговой компании Neo Владимир Фомченко подтверждает консолидацию российского рынка посредством приобретения техностартапов крупными игроками и добавляет выкуп активов зарубежных партнеров. «Российские технологические компании получают значительную поддержку от государства в виде субсидий, налоговых льгот и грантов, что позволяет отчасти нивелировать негативные последствия высокой ключевой ставки и налоговой реформы»,— добавляет он.

По оценке Артема Семенихина, с учетом старта новых национальных программ, таких как «Экономика данных», рост доходов IT-компаний продолжится, но не такими темпами, как ранее,— около 5–10% в год.

Тимофей Корнев