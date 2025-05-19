Рособрнадзор предложил чаще пересматривать задания экзамена для мигрантов

Рособрнадзор предложил пересматривать структуру экзамена по русскому языку для мигрантов раз в год вместо трех раз. Соответствующий проект опубликован на regulation.gov.ru.

Проект вносит изменения в п. 2 приказа Рособрнадзора от 18 мая 2021 года №675. В пояснительной записке к проекту говорится, что такая мера позволит усовершенствовать экзамен и учтет тенденции в автоматизации процедуры его проведения.

С 2014 года иностранцы, прибывающие в Россию на работу, обязаны сдавать экзамен по русскому языку, основам законодательства и истории страны. Без этого они не могут получить рабочий патент, вид на жительство и гражданство. В октябре 2024 года Госдума приняла закон, согласно которому проводить языковые экзамены могут только госучреждения.

Полина Мотызлевская