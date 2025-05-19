Достойный проигрыш

В столице Дона в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) встретились футбольные клубы «Ростов» и «Зенит». Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу петербургских гостей. Единственный гол на 30-й минуте матча забил нападающий «Зенита». На 90-й (+5) минуте «Ростову» удалось поразить ворота соперника. Однако из-за офсайда гол не засчитали. Подробности – в галерее «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Санкт-Петербурга.

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ