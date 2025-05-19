В День Великой Победы в Семибратово зажгли Вечный Огонь

Вечный Огонь – символ бессмертного подвига и героизма тех, кто встал на защиту нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, установлен в Семибратово Ярославской области на территории воинского мемориала. Впервые памятник появился в поселке в год 30-летия Победы, позже рядом установили плиты с именами солдат и командиров. А в год 80-летия Великой Победы зажгли Вечный Огонь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группа ФИНГО Фото: Пресс-служба группа ФИНГО

Это стало возможным благодаря поддержке Семибратовского завода газоочистного оборудования, который входит в группу ФИНГО. Для предприятия 9 мая – день знаковый, ведь оно является практически ровесником Великой Победы, создано фронтовиками и тружениками тыла.

«Решение о создании предприятия было принято в апреле 1944 года. Враг еще стоял в Белоруссии. И никто тогда не мог сказать, сколько еще продлится война, никто не знал, что до Победы оставался примерно год. Этот праздник навсегда останется для нас символом героизма, мужества и несгибаемой воли нашего народа»,— отмечает Евгений Шевелев, председатель совета директоров группы ФИНГО.

Семибратовский завод газоочистного оборудования поддержал акцию «Храним огонь Победы», организованную по поручению Президента России Владимира Путина, в рамках которой сотрудники ПАО «Газпром» подключили к сетевому природному газу мемориальный комплекс в Семибратово.

В рамках подготовки к торжественной церемонии в поселке Семибратово была выполнена газификации территории памятника, изготовлена гранитная плита с памятной надписью и стальная звезда, как символ нерушимой памяти о воинах, погибших на полях сражений. Также проведено благоустройство территории – установлено 17 фонарей, по периметру мемориала высажена газонная трава, Администрацией сельского поселения установлено видеонаблюдение.

С праздником односельчан поздравил глава сельского поселения Семибратово Сергей Бубнов: «Вот и наступил самый торжественный и любимый праздник для всех россиян – День Великой Победы. Для, нас, семибратовцев, этот день важен еще и тем, что сегодня в нашем поселке впервые проходит церемония зажжения Вечного Огня. Мы очень рады, что в этом благородном деле нам помогла группа ФИНГО, куда входит Семибратовский завод газоочистного оборудования. Вечная память героям, которые мужественно сражались на фронтах Великой Отечественной!»

Вечный Огонь в Семибратово был зажжен от лампады Вечного Огня, расположенного на территории мемориального архитектурного ансамбля «Могила Неизвестного Солдата» у Кремлевской стены в Александровском саду в Москве. Руководство поселка Семибратово и группы ФИНГО возложили цветы к воинскому мемориалу вместе с представителями многодетных семей – тружеников предприятия.

Заира Махачева, генеральный директор «ТЛП Менеджмент», поздравила семибратовцев на торжественном мероприятии, организованном в честь открытия Вечного Огня: «От имени группы ФИНГО я от души поздравляю всех вас с Юбилеем Великой Победы! Пусть ваши сердца всегда будут помнить о тех, кто бесстрашно воевал и сложил свои головы в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, вписав этот День в мировую историю. Пусть праздник Великой Победы всегда служит нашему монолитному сплочению и придает новые силы в укреплении могущества России!»

Весь день к Вечному Огню несли гвоздики. И не смолкали поздравления с главным праздником в нашей стране. Завершились торжественные мероприятия праздничным концертом в местном доме культуры.

ООО «ФИНГО-КОМПЛЕКС»