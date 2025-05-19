Девочка с травмами попала в больницу после того, как ее сбил самокат

В Марий Эл несовершеннолетний за рулем самоката сбил 11-летнюю школьницу, которую с травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает прокуратура республики.

Девочка переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

За рулем самоката находился 16-летний подросток, который совершил наезд на ребенка.

Волжская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Ведомство также оценит, имел ли подросток право на управление электрическим самокатом мощностью более 250 ватт.

Дарья Сайфиева