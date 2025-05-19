Девочка с травмами попала в больницу после того, как ее сбил самокат
В Марий Эл несовершеннолетний за рулем самоката сбил 11-летнюю школьницу, которую с травмами госпитализировали в больницу. Об этом сообщает прокуратура республики.
Девочка переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
За рулем самоката находился 16-летний подросток, который совершил наезд на ребенка.
Волжская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту ДТП. Ведомство также оценит, имел ли подросток право на управление электрическим самокатом мощностью более 250 ватт.