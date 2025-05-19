«Главный вопрос — поставки оружия»

Очередные антироссийские санкции остаются «на столе». Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, данный вопрос может быть рассмотрен в зависимости от хода переговорного процесса по Украине. Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что диалог заходит в тупик. Именно поэтому Дональд Трамп решил провести телефонный разговор с Владимиром Путиным. В Москве отмечают, что готовы преодолевать любые западные рестрикции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не ждет серьезных прорывов по результатам последних событий.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, который внесен в российский перечень террористов и экстремистов, а также объявлен в розыск МВД РФ по уголовной статье, подготовил законопроект о «сокрушительных антироссийских санкциях». Сделал он это в соавторстве с коллегой-демократом Ричардом Блументалем. В документе речь идет не только о санкциях как таковых, но и о пошлинах в 500% на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другие основные сырьевые экспортные ресурсы Российской Федерации.

Судя по поступающим сообщениям, новый закон пользуется большой поддержкой, что дает основания сенаторам принять его без оглядки на исполнительную власть. Представители Белого дома, а также госсекретарь Марко Рубио в последнее время недвусмысленно дают понять, что они не смогут помешать верхней палате Конгресса утвердить соответствующее решение. Однако произойдет это в том случае, если нынешние переговоры по Украине зайдут в тупик. Информированное агентство Bloomberg сообщило очередной инсайд: Вашингтон уведомил Европу о том, что Трамп на переговорах с Путиным по телефону может об этом прямо сказать. Мол, мы то в Белом доме к вам со всей душой, но у нас еще есть Конгресс, который настроен более антагонистически.

Американская сторона сообщает о титанических усилиях Трампа, который день и ночь работает над решением проблемы, и что он очень устал, и час Х все ближе. США уже почти готовы уйти в сторону. Как мы видим, ничего особо не меняется. Белый дом очень не хочет принимать какие-либо жесткие меры в отношении России. Даже если предположить, что законопроект Грэма-Блументаля в итоге будет принят, очень сложно представить, что он реально заработает. Известно, что основными покупателями российской нефти выступают Китай и Индия, газ продолжает покупать Европа. Уран закупают сами США, в мае купили аж на $210 млн. Что же, со всеми опять вступать в торговою войну? Кто кого в таком случае больше накажет?

Главный болезненный вопрос — поставки западного оружия Украине. Будут они продолжаться или остановятся? Об этом Трамп и его команда предпочитают не упоминать. Похоже, что эту тему решили окончательно засекретить. Между тем Америка разблокировала поставки Киеву партии списанных танков Abrams из Австралии, хотя выразила по этому поводу определенное недовольство. Тем не менее Владимир Зеленский поручил сформировать «постоянную расширенную национальную рабочую группу» для переговоров с Россией. Наверное, это значит, что диалог продолжается.

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Дмитрий Дризе