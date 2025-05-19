России просчитали стабильный прогноз

Россия впервые с весны 2022-го получила суверенный кредитный рейтинг. Китайское агентство Chengxin присвоило статус BBB+g со «стабильным» прогнозом. Это означает среднюю экономическую и финансовую устойчивость, а также умеренный риск дефолта. Такая же оценка, например, у Болгарии. При этом до весны 2022-го года рейтинг России был ниже на две ступени. Аналитики Chengxin утверждают, что Москва постепенно адаптируется к санкциям и проводит рациональную денежно-кредитную политику. Одновременно они высказали опасения из-за дисбаланса спроса и предложения на фоне высоких государственных расходов, роста инфляции и трудового дефицита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Внешний долг России составляет примерно $300 млрд — это около 15% от ВВП. Возможно, такие низкие показатели и внушают оптимизм агентству Chengxin, говорит зам декана экономического факультета МГУ Олег Буклемишев: «До сих пор проекты по заимствованиям на китайском рынке, очевидно, что дальше эта история не идет, единичные и не очень большие. Поэтому в любом случае это станет локальным опытом, который, скорее всего, для Российской Федерации не будет иметь серьезных последствий.

Поскольку агентство не входит в перечень всемирно известных и даже просто известных, то, строго говоря, не очень ясно, какова их методика. Наверное, тут учитываются и политические какие-то факторы. И, в общем-то, российский небольшой долг на сегодняшний момент должен являться достаточно позитивным свидетельством, что и было принято в данном случае во внимание.

Рейтинги бывают санкционированные и несанкционированные. Санкционированные — это когда вы за них платите и сами его заказываете. А несанкционированные — когда агентства это делают, исходя из каких-то своих соображений. Такое обычно происходит, когда они видят, что у эмитента есть планы выхода на соответствующий рынок. Если бы Российская Федерация могла сейчас заимствовать на японском рынке или где бы то ни было еще, может, об этом можно было бы разговаривать».

Весной 2022 года так называемая большая тройка рейтинговых агентств —Moody's, S&P и Fitch — присвоили экономике России самый низкий статус — С. Позже они и вовсе перестали ее оценивать. На этом фоне анализ агентства Chengxin может быть позитивно воспринят на межправительственном уровне, считает директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков. В то же время, по его словам, это не так сильно скажется на российском фондовом рынке: «30% этого китайского рейтингового агентства принадлежит Moody’s. С учетом того, что Moody’s понизило рейтинг США, а России фактически подняло, выглядит это все очень интересно. Если говорить про практическую задачу мастер-рейтинга, при наличии и санкционных рисков и достаточно сложной геополитической ситуации, на мой взгляд, действия рейтингового агентства в какой-то степени показывают улучшение отношений между Россией и Китаем, но никоим образом не показывают проблематику, связанную с притоком инвестиций в российскую экономику.

Определенный приток инвестиций в российскую экономику все равно присутствует, и в какой-то степени вот этот приток формирует действия рейтингового агентства. То есть события, связанные с поступлением иностранного капитала, отмечаются. Да, конечно, этот капитал в основе своей имеет и российские корни, и понятно, что он может иметь спекулятивный характер».

По прогнозам аналитиков Trading Economics, к концу 2025 года размер внешнего долга России ожидается на уровне 19% от ВВП. По сравнению с 2024-м прирост по этому показателю составит примерно 4%.

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Никита Путятин