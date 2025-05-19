Президентский фонд поддержал 236 нижегородских культурных проектов

Нижегородская область за четыре года получила в виде грантов 450 млн руб. от Президентского фонда культурных инициатив. По данным областного министерства культуры, фонд поддержал более 230 творческих проектов.

В заявочных кампаниях активное участие принимают муниципальные учреждения культуры. За четыре года Президентский фонд профинансировал 135 их проектов на общую сумму более 167 млн руб. Среди победителей — модельные библиотеки, музейные комплексы, театры, культурно-досуговые учреждения и учреждения дополнительного образования и другие. Лидирующие позиции занимают Шахунья, Павлово, Выкса, Чкаловск, Красные Баки.

Нижегородская область стала одним из первых регионов, где в 2023 году открылся региональный проектный офис фонда. Его главная задача — обучать творческие команды региона социокультурному проектированию и объяснять правила участия в грантовом конкурсе.

Анастасия Титова