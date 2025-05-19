В 2025 году на Ставрополье жилье получит более 200 детей-сирот

Ставропольский край направит 512 млн руб. на обеспечение жильем детей-сирот в 2025 году. Сумма рассчитана на 203 льготника, сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Участники специальной военной операции получают квартиры в первоочередном порядке»,— заявил губернатор Владимир Владимиров.

К настоящему моменту 18 заявителей уже получили жилье по договорам найма, а 86 участникам программы выданы сертификаты на приобретение квартир. Из них 26 человек уже воспользовались своим правом и реализовали полученные документы.