Защита обвиняемого в убийстве аниматоров на Кубани заявила отвод прокурору

В рамках продолжающегося разбирательства по делу об убийстве аниматоров в Краснодарском крае защита одного из обвиняемых — Демьяна Кеворкьяна — ходатайствовала об отводе государственного обвинителя. Как следует из заявления адвоката, поводом послужили, по ее утверждению, недопустимые высказывания прокурора, а также намеки на предвзятость суда в пользу стороны обвинения, пишет «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ходе очередного судебного заседания по резонансному делу, в котором фигурируют трое обвиняемых — Демьян Кеворкьян, Арам Татосян и Анатолий Двойников. По версии следствия, весной 2023 года они предложили помощь артистам-аниматорам, Кириллу и Татьяне, после поломки автомобиля, а позднее напали на них и убили кухонным ножом, похитив средства с банковских карт.

Судья, заслушав доводы адвоката, потребовал представить доказательства высказанных претензий. Он также подчеркнул, что любые намеки на возможную предвзятость между судом и прокуратурой являются клеветой. Суд постановил ограничить несанкционированное общение защиты с подсудимыми: отныне встречи возможны только в присутствии судьи и исключительно в пределах судебного заседания.

Вячеслав Рыжков