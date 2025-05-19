Министр юстиции оценил восстание декабристов на иностранное влияние

На Петербургском международном форуме министр юстиции Константин Чуйченко поучаствовал в сессии, посвященной правовой оценке декабристского восстания. Глава Минюста посчитал западнические идеи декабристов «иностранным влиянием совершенно иного свойства».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сессия «Правовые идеи декабристов: pro et contra. Уроки истории» была посвящена 200-летию восстания декабристов. В описании сессии на сайте форума сказано: «Декабристы выступили против существующего государственного строя, нарушили офицерскую присягу и пролили кровь, что, безусловно, делает их в наших глазах преступниками, бунтовщиками, пожелавшими силой изменить политическую систему страны и, как следствие, скорее всего, втянуть народ в кровопролитную гражданскую войну».

Тем не менее в ходе обсуждения за восставшими признали прогрессивность программы, сформированной на базе идей мыслителей Руссо, Дидро и Монтескье. Отвечая на вопрос об иностранном влиянии, которому декабристы подверглись со стороны своих европейских вдохновителей, господин Чуйченко заявил: «Иностранное влияние было совершенно иного свойства. Они были не объектом иностранного влияния, а субъектом. Они сами шли под влияние, сами изучали западные идеи».

Также, оправдывая восстание декабристов, министр напомнил о нелегитимности современного им режима после госпереворота, в результате которого к царствованию пришел Александр I.