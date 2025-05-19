Акция для автомобилистов «Внимание, переезд!» завершилась на Северной железной дороге

В апреле-мае 2025 года на Северной железной дороге проходила акция «Внимание, переезд!» для привлечения внимания общественности к безопасности на железнодорожных переездах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СЖД Фото: Пресс-служба СЖД

В течение месяца железнодорожники проверили 602 переезда, совместно с ГАИ организовали 125 рейдов на железнодорожные переезды и автотранспортные предприятия, в ходе которых 2 водителей были привлечены к административной ответственности. В целом мероприятиями в рамках акции было охвачено почти 3,5 тыс. автомобилистов.

С 1 января по 19 мая 2025 года Северной магистрали произошло 4 ДТП на железнодорожных переездах: два – в Ивановской области, по одному – в Ярославской и Костромской областях. Так, 7 мая 2025 года на железнодорожном переезде между станциями Сендега и Дровинки в Костромской области водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. Пострадавших и схода подвижного состава не было зафиксировано.

Разъяснительной работе с водителями на Северной магистрали уделяется особое внимание, так как основной причиной ДТП на переездах является грубое нарушение правил дорожного движения, когда автомобилисты пытаются пересечь железнодорожный переезд под запрещающие показания сигнализации и игнорируя требования дорожных знаков.

Северная железная дорога призывает водителей проявлять бдительность при пересечении железнодорожных путей и строго соблюдать правила дорожного движения.

ОАО «РЖД» — филиал Северная железная дорога