В Самарской области в апреле ввели в эксплуатацию 81 тысячу квадратных м жилья
В апреле текущего года на территории Самарской области сдали в эксплуатацию 81 тыс. кв. м жилых помещений. Это на 26% меньше результата за апрель прошлого года. Соответствующие данные опубликованы на сайте единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф).
Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ
Согласно опубликованным данным, всего за четыре месяца в регионе ввели в эксплуатацию 436 тыс. кв. м, что на 37% меньше показателя за аналогичные месяцы прошлого года. Из них 383 тыс. кв. м составляют индивидуальные жилые дома (-23%), 52 тыс. кв. м жилье в многоквартирных домах (-74%).