Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Более 9 тысяч молодых специалистов подали заявки на участие в форуме «Машук»

Организаторы XVI Всероссийского молодежного форума «Машук» завершили прием заявок, собрав более 9 тыс. обращений от молодых специалистов на 2,2 тыс. доступных мест. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

Фото: Татьяна Барыбина, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Барыбина, Коммерсантъ

География претендентов охватывает все 89 субъектов Российской Федерации, а также включает представителей 15 стран ближнего и дальнего зарубежья. Максимальную активность продемонстрировали жители Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской области и Санкт-Петербурга.

XVI Всероссийский молодежный форум «Машук» состоится с 9 по 23 августа в Пятигорске. Мероприятие организуют Росмолодежь совместно с правительством Ставропольского края.

Николай Аксенов

Новости компаний Все