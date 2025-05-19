Анна Идрисова станет советником главы Башкирии по правам потребителей

Министерство торговли и услуг предлагает назначить на должность уполномоченного по правам потребителей Анну Идрисову. Проект соответствующего распоряжения главы Башкирии опубликован для общественных обсуждений на официальном портале республики. Аналогичный документ размещен на сайте министерства.

Анна Идрисова одновременно станет советником главы региона по вопросам защиты прав потребителей. Свои обязанности она будет выполнять на общественных началах.

Госпожа Идрисова возглавляет региональную общественную организацию защиты прав потребителей Башкирии «Правовой лидер».

С августа 2021-го до апреля 2023 года советником Радия Хабирова по правам потребителей был Валерий Самохин.

Идэль Гумеров