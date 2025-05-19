В Челябинске нашли подрядчика для установки памятника Федору Плевако

На сайте госзакупок подведены итоги аукциона на благоустройство сквера на улице Воровского в Челябинске, в котором появится памятник адвокату Федору Плевако (годы жизни — 1842–1908). Победителем торгов стало местное ООО «Энергострой».

Всего в аукционе с начальной стоимостью контракта в 28,3 млн руб. участвовали две компании. Помимо «Энергостроя», благоустроить сквер планировало ООО «Строительная компания "Реалист"» (Тюмень). Челябинская компания готова была выполнить контракт за 25,5 млн руб., а тюменская — за 28,3 млн руб. Заявка «Реалиста» была отклонена после того, как организация приложила к документации договор генерального подряда на строительство торгово-гостиничного комплекса в Москве — комиссия установила, что этот контракт не является заключенным и исполненным.

Челябинское управление ФАС РФ сообщает, что ООО «Строительная компания "Реалист"» обратилось в антимонопольную службу с жалобой на эту закупку. По его мнению, заказчик неправомерно оценил опыт работы, из-за чего была отклонена заявка на участие. Антимонопольная служба посчитала жалобу необоснованной.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Энергострой» зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Директором и руководителем компании является Юрий Климов. Предприятие занимается электромонтажными работами. Выручка компании в 2024 году составила 262,3 млн руб., чистая прибыль — 1,6 млн руб. За последние пять лет крупнейшими заказчиками «Энергостроя» являлись МКУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» (общая сумма контрактов — 174,5 млн руб.), управление благоустройства Копейского городского округа (140,6 млн руб.), администрации Тракторозаводского и Советского районов Челябинска (62 млн и 32 млн руб. соответственно), а также ГКУ «Курганавтодор» (22,5 млн руб.).

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», сквер, который планируется благоустроить, расположен в границах улиц Воровского, Елькина и Тимирязева. Памятник Федору Плевако появится на месте фонтана «Пробуждение». Согласно техзаданию, подрядчику также нужно постелить газон, установить новые качели, скамейки, урны и фонари, а также заменить бортовые камни и тротуары. Работы необходимо выполнить до 1 августа 2025 года.