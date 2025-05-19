Минюст предлагает ввести уголовное наказание за нарушение закона об иноагентах

Замминистра юстиции Олег Свириденко предложил ввести уголовную ответственность за несоблюдение закона об иностранных агентах. По его словам, действующие санкции — незначительны и не способствуют соблюдению закона.

«Я думаю, что Министерство юстиции будет предлагать инициативы, потому что эту уголовную ответственность нужно вводить. Хватит нянчиться с этими субъектами, которые ничего хорошего для нашей страны не приносят»,— сказал господин Свириденко на сессии Петербургского международного юридического форума.

Он добавил, что подобные меры предусмотрены в США, Австралии и Великобритании.

Сейчас за нарушение закона об иноагентах предусмотрены административные штрафы. Максимальная санкция по ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иноагента) составляет 500 тыс. руб. Уголовная ответственность наступает только в случае неоднократного нарушения закона в течение календарного года. По ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иноагентов) — лишение свободы на срок до пяти лет.

Полина Мотызлевская