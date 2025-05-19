Директора предприятия на Ставрополье будут судить невыплату зарплаты сотрудникам
Генеральный директор предприятия в Невинномысске предстанет перед судом за невыплату 6 млн руб. зарплаты 20 сотрудникам в течение полугода. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ставрополью.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Следствие установило, что у обвиняемого была возможность своевременно выдавать зарплату, однако он направлял средства на хозяйственные нужды и выплаты партнерам»,— следует из сообщения.
Уголовное дело передано в суд. Задолженность перед сотрудниками компании погашена полностью.