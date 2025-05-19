В Новотроицке выросла стоимость проезда в трамваях и автобусах МУП «Новгортранс»

В Новотроицке увеличилась стоимость проезда в трамваях и автобусах МУП «Новгортранс». Об этом сообщили в администрации города.

Стоимость проезда в городских автобусах и трамваях МУП «Новгортранс» повышена c 27 руб. до 32 руб. при оплате наличными и c 25 руб. до 28 руб. при оплате банковскими или транспортными картами. Изменение утверждено постановлением администрации Новотроицка № 865-п от 6 мая 2025 года.

Трамвайное движение в Новотроицке было открыто в 1956 году. В 2024 году парк электротранспорта города пополнился новыми вагонами «Львенок».

Андрей Сазонов