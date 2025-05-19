Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по воспитанию молодежи

Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы по воспитанию детей и молодежи. Ее главой президент назначил первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Группа будет координировать деятельность госорганов и формировать госполитику в сфере воспитания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В группу также включены вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр культуры Ольга Любимова, министр спорта Михаил Дегтярев и министр просвещения Сергей Кравцов, митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов), уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова и др.

В конце марта Минпросвещения утвердило программу воспитательной работы для детских лагерей. Она предусматривает мероприятия, направленные на воспитание патриотизма и привитие ценностей здорового образа жизни и традиционной семьи. 15 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о завершении работы над концепцией развития наставничества. По его словам, уже сформированы план мероприятий и механизмы его реализации. В частности, к наставничеству планируется привлекать участников боевых действий и представителей религиозных организаций.

Полина Мотызлевская