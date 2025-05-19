На Дону зафиксировано 37 случаев миграционных правонарушений

В Ростовской области прошли масштабные рейды по выявлению незаконных мигрантов. В ходе проверки зафиксировано 37 правонарушений, сообщила пресс-служба областного ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Сотрудники полиции, военные следователи и ГИБДД инспектировали объекты в Аксайском, Азовском, Багаевском и Семикаракорском районах, а также в Кировском и Железнодорожном районах Ростова.

В рамках спецоперации «Сельхозугодия» правоохранители проверяли регистрацию мигрантов, работающих на сельхозпредприятиях. В результате контрольного осмотра, у двух мигрантов в Семикаракорском районе была выявлена фиктивная регистрация, сообщает источник.

Согласно предоставленной информации, за две недели рейдовых мероприятий было проверено 590 человек, 243 из них — иностранцы. В ходе проверки зафиксировано 37 правонарушений: 12 ситуаций, когда не соблюдался установленный порядок пребывания, 8 случаев осуществления неформальной работы и 17 эпизодов, связанных с нелегальным трудоустройством мигрантов.

Валентина Любашенко