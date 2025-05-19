Умерла актриса «Табакерки» Ольга Блок-Миримская

Народная артистка России Ольга Блок-Миримская 18 мая ушла из жизни в возрасте 70 лет, сообщили в пресс-службе театра Олега Табакова. Она служила в театре с 1990 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Блок-Миримская

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости Ольга Блок-Миримская

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

«Четверть века актриса посвятила нашему театру, став одной из ведущих актрис, чьи роли запомнились и полюбились зрителю»,— говорится в сообщении театра.

Ольга Блок-Миримская родилась 1 сентября 1954 года в Петрозаводске. Окончила режиссерско-театральное отделение Крымского училища культуры. С 1975 по 1982 год служила в Крымском украинском театре драмы и музыкальной комедии. После ухода из него поступила в ГИТИС, который окончила в 1988 году.

По приглашению Олега Табакова актриса переехала в Москву и присоединилась к труппе его театра. Была одной из ведущих актрис. На сцене «Табакерки» отметилась ролями в спектаклях «Матросская Тишина», «Звездный час по местному времени», «Страсти по Бумбарашу» — в последнем актриса сыграла более 250 раз.