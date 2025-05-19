Юля Савичева и группа «Три дня дождя» выступят в Сириусе на VK Fest

Музыкальный фестиваль VK Fest в четвертый раз пройдет на федеральной территории Сириус. В Олимпийском парке выступят «Три дня дождя», группа «Комната культуры», Юлия Савичева, Blizkey, Janaga, Найк Борзов, Jony и Betsy — исполнительница знаменитого трека Sigma Boy. Зону инфлюенсеров представят стендап-комик Гурам Амарян, Tenderlybae, Егор Шкред (Егорик), Вадим Спириденков, Kamil и AminKa, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе фестиваля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Помимо выступлений, на фестивале будут организованы развлекательные и просветительские зоны. Гости смогут принять участие в автограф-сессии, пообщаться со знаменитостями и сделать совместное фото.

Федеральная территория принимает VK Fest с 2022 года. В прошлом году фестиваль в Сириусе посетили более 15 тыс. человек. В 2025 году мероприятие проходит в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Сириусе, Челябинске и Казани.

Александра Каверина