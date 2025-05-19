На Дону до конца дня ожидаются ливни, гроза и град

В Ростовской области до конца суток 19 мая ожидаются ливни в сочетании с грозой, градом и сильным ветром. Об этом сообщили в региональном управлении ГУ МЧС по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ведомстве предупреждают: дончанам стоит избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Согласно данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в Ростовской области завтра ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и ветер, достигающий 7-12 м/с, а в отдельных районах с порывами 15-20 м/с.

Температура ночью опустится до от +10 до +15, а местами и до +6.

Константин Соловьев