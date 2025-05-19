На ударившего таксиста канцелярским ножом ижевчанина завели уголовное дело

Сотрудники полиции задержали 27-летнего ижевчанина, который напал на водителя такси с канцелярским ножом, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. На фигуранта возбудили уголовное дело за умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 115 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

Инцидент произошел в конце декабря 2024 года, когда таксист приехал по адресу на ул. Николая Шишкина, чтобы забрать пассажира. Между ним и обвиняемым возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил водителя канцелярским ножом в бедро и скрылся с места происшествия. Судебно-медицинская экспертиза установила, что водителю был причинен легкий вред здоровью.

Ранее судимый фигурант пояснил, что находился в пьяном виде и перепутал автомобили такси, что, вероятно, привело к конфликту. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.