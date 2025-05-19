Аграрии Ставрополья получили 2,3 млрд рублей господдержки
Ставропольские аграрии получили 2,3 млрд руб. из запланированных 5,9 млрд бюджетных средств, при этом план по севу ранних яровых культур выполнен на 91%, несмотря на обильные осадки в регионе. Об этом сообщили в ходе еженедельного пленарного совещания в региональном правительстве.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Отставание от графика вызвано прошедшими на прошлой неделе интенсивными дождями. В Кочубеевском, Шпаковском и Петровском округах количество выпавших осадков достигло 58 мм.
Несмотря на погодные условия, в регионе продолжается высадка овощных культур и закладка многолетних насаждений.