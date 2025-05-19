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Аграрии Ставрополья получили 2,3 млрд рублей господдержки

Ставропольские аграрии получили 2,3 млрд руб. из запланированных 5,9 млрд бюджетных средств, при этом план по севу ранних яровых культур выполнен на 91%, несмотря на обильные осадки в регионе. Об этом сообщили в ходе еженедельного пленарного совещания в региональном правительстве.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Отставание от графика вызвано прошедшими на прошлой неделе интенсивными дождями. В Кочубеевском, Шпаковском и Петровском округах количество выпавших осадков достигло 58 мм.

Несмотря на погодные условия, в регионе продолжается высадка овощных культур и закладка многолетних насаждений.

Николай Аксенов

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