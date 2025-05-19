Автомобильный мост через Белую в Ишимбае отремонтирует ЖЭУ за 11 млн рублей

Администрация Ишимбая заключила контракт на ремонт моста через реку Белую с ООО «Жилищный эксплуатационный участок-4» (ЖЭУ-4), сообщается на сайте госзакупок. Контракт заключен по начальной цене — 11,2 млн руб. Компания была единственным участником аукциона.

Ремонт необходимо завершить до августа этого года. Гарантийный срок составляет пять лет, на оборудование — год.

Первый мост через Белую был построен из дерева. Сохранились деревянные сваи возле нового моста.

В 1951 году введен в строй железобетонный мост длиной 344 м, шириной проезжей части — 7 м. В настоящий момент закрыт.

В 1978 году введен в эксплуатацию новый железобетонный мост через Белую, рядом с недействующим. Его длина — 338,8 м, ширина проезжей части — 9,5 м. В 2015–2016 годы на правой части моста были отремонтированы десять опор, полностью заменено дорожное покрытие, демонтированы и заменены крайние балки в пролетах.

ООО «ЖЭУ-4», по данным Rusprofile, зарегистрировано в сентябре 2004 года в Ишимбае. Владельцем является Марат Гиниятуллин. Компания занимается управлением эксплуатацией жилого фонда. В 2024 году выручка составила 136,7 млн руб., чистая прибыль — 2,3 млн руб.

Майя Иванова