Глава Кубани выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Григоровича

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования родным, коллегам и поклонникам народного артиста СССР Юрия Григоровича, скончавшегося на 99-м году жизни. Глава региона в своем Telegram-канале назвал уход балетмейстера «огромной утратой для всей страны» и подчеркнул, что его творческое наследие навсегда останется частью мировой культуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева Фото: Telegram-канал Вениамина Кондратьева

Юрий Григорович более 30 лет был главным балетмейстером Большого театра и поставил такие знаковые спектакли, как «Каменный цветок», «Спартак», «Ромео и Джульетта» и «Золотой век». Его школа воспитала не одно поколение артистов балета и хореографов, а созданные им постановки вошли в золотой фонд мировой сцены.

В 1996 году хореограф начал сотрудничество с краснодарским творческим объединением «Премьера», по его инициативе в крае был создан Театр балета Григоровича. На этой сцене были поставлены все его основные работы. Господин Кондратьев отметил, что творчество балетмейстера является значимой частью культурного наследия страны.

Анна Гречко