Святейший принял обновленный храм

18 мая в реконструированном Благовещенском соборе в Воткинске состоялось Великое освящение и Божественная литургия. Церковные мероприятия провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ подарил собору икону святой Матроны Московской. Храм реконструировался с 2006 года, в том числе на средства местных предприятий и при поддержке региональных властей. Как прошло Великое освящение Благовещенского собора — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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