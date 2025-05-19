Святейший принял обновленный храм
Как патриарх Кирилл провел Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске
18 мая в реконструированном Благовещенском соборе в Воткинске состоялось Великое освящение и Божественная литургия. Церковные мероприятия провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ подарил собору икону святой Матроны Московской. Храм реконструировался с 2006 года, в том числе на средства местных предприятий и при поддержке региональных властей. Как прошло Великое освящение Благовещенского собора — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».
1 / 14