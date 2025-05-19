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Святейший принял обновленный храм

Как патриарх Кирилл провел Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске

18 мая в реконструированном Благовещенском соборе в Воткинске состоялось Великое освящение и Божественная литургия. Церковные мероприятия провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Предстоятель РПЦ подарил собору икону святой Матроны Московской. Храм реконструировался с 2006 года, в том числе на средства местных предприятий и при поддержке региональных властей. Как прошло Великое освящение Благовещенского собора — в фотогалерее «Ъ-Удмуртия».

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Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Глава Удмуртии Александр Бречалов на Великом освящении собора в Воткинске 18 мая

Глава Удмуртии Александр Бречалов на Великом освящении собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

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Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Глава Удмуртии Александр Бречалов на Великом освящении собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

Великое освящение Благовещенского собора в Воткинске 18 мая

Фото: Данил Иванов, Коммерсантъ

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