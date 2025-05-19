В Челябинской области расширили соцподдержку семей участников СВО

В Челябинской области за счет регионального бюджета в 2025 году расширили число получателей единовременных выплат среди членов семей участников специальной военной операции. Такое решение принял губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба областного правительства.

Теперь, если у участника СВО нет прямых родственников, — родителей, супруги или детей, на единовременную выплату в 1 млн руб. после его гибели могут рассчитывать также опекуны, братья и сестры, бабушки и дедушки. Желающий должен быть лицом, воспитывавшим и содержавшим военнослужащего в течение минимум трех лет до его совершеннолетия. Как отметил губернатор, региональное правительство стремится сделать процедуру получения выплат максимально простой.

Кроме того, по новому закону добровольцы при заключении контракта с Минобороны РФ тоже будут получать единовременные выплаты. А если участник СВО не имеет регистрации в Челябинской области и не пользовался господдержкой из другого субъекта страны, но во время призыва состоит на учете силовых ведомств в военных комиссариатах региона либо отобран в пункте отбора на службу, он может получить единовременные выплаты из-за ранения или инвалидности.