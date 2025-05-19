Суд обязал нижегородский минлесхоз создать еще одну лесопожарную станцию

Нижегородская межрайонная природоохранная прокуратура выявила нарушения нормативов по количеству лесопожарных формирований в Нижегородской области и их укомплектованности, в связи с чем подала иск к региональному минлесхозу. В ходе судебного разбирательства министерство часть нарушений устранило, сообщили в прокуратуре 19 мая 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Надзорное ведомство установило, что Шатковская лесопожарная станция техникой и иными средствами предупреждения и тушения лесных пожаров не укомплектована. Эти нарушения за время судебного процесса устранили, станцию доукомплектовали пожарным и грузовым автомобилями, тракторами, вездеходом, а также радиостанциями авиационного канала связи.

Кроме того, суд, удовлетворив иск прокурора, обязал областной минлесхоз создать дополнительную лесопожарную станцию II типа.

По информации с сайта Рослесхоза, станции II типа создают, если в пожароопасные периоды в лесничестве происходит более четырех пожаров в день.

Галина Шамберина