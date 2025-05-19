Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает о том, как на самом деле одеваются fashion-эксперты и сотрудники Vogue.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Профессиональные fashion-эксперты носят один и тот же наряд. Давно хотела поделиться моей находкой в британском Vogue. Фильмы вроде «Дьявол носит Prada» или «Эмили в Париже» сыграли с нами, конечно, злую шутку, навесив массу ярлыков на людей, работающих в индустрии моды. Так вот, автор и fashion-редактор Оливия Аллен делится: всякий раз, когда люди узнают, что она работает Vogue, восклицают с сочувствием: «Ох, должно быть, сложно каждый день решать, что надеть!» Оливия в духе времени откровенно признается: «Нет!»

Утром, отвлекаясь на долгожданный солнечный свет за окном, успокаиваешь себя мыслью, что есть еще время в этом беспощадном утреннем графике, расписанном поминутно. А потом вдруг ты в душе, твоя собака описывает круги, и есть только 15 минут, чтобы собраться. Образ должен быть проверенным и как бы сообщать, что было приложено достаточно усилий: джинсы, синяя рубашка и верные балетки. Спустя несколько часов кружившую по офису Оливию настигло чувство, что все в штаб-квартире Vogue этим утром думали одинаково, и на работу в понедельник пришла целая армия голубых рубашек. Что ж, рубашка — это самый быстрый способ выглядеть собранным, применив утюг (если вы достаточно педантичны).

Менеджер по росту аудитории Элли рассуждает: «Это снимает стресс от необходимости выбирать, что надеть, остается только выбрать джинсы или спортивные штаны». В отделе продаж добавляют: «Вы можете оставить себе все эти летние платья в стиле бохо и причудливые юбки. Синяя рубашка — это отточенный базовый элемент, который подходит всем. Сейчас компаньоны — свободные вельветовые брюки, широкие джинсы и мокасины, а в жару присоединятся длинные шорты и шлепанцы». Другой член бригады синих рубашек, коммерческий продюсер Миа добавляет: «Есть что-то в классической синей рубашке, что дает вам это важное чувство, что сегодня жизнь наладилась, идеальный офисный наряд». Кстати, тем девушкам, кто ищет униформу в духе Vogue, передаю рекомендацию: присмотритесь к мужским отделам любимых брендов, там найдете свободную посадку мечты. И добро пожаловать в клуб.

Яна Лубнина